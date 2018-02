UE elogia acordo para poupar EUA de tribunal A União Européia (UE) elogiou hoje a votação unânime do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que eximiu as forças de paz dos Estados Unidos de qualquer acusação perante o novo tribunal de crimes de guerra durante 12 meses. No entanto, alguns países acreditam que a decisão de eximir de julgamento forças de paz de países que não apóiam o tribunal pode criar um precedente negativo. "Existe o risco de que isto possa afetar negativamente a confiança no tribunal e nas operações de paz", disse a chanceler da Suécia, Anna Lindh. "Espero que esta decisão temporária não seja renovada no ano que vem e que o dano seja limitado." Uma declaração divulgada pelo governo dinamarquês, que ocupará até dezembro a presidência rotativa da UE, considerou que o compromisso alcançado na noite de ontem pelos EUA e pelos simpatizantes do Tribunal Penal Internacional (TPI) "não prejudica a integridade" da corte e "garante a continuação ininterrupta das operações de paz da ONU". Os EUA não ratificaram o Tratado de Roma que estabeleceu o tribunal e não desejam que seus soldados fiquem à mercê da corte. Washington argumenta que o tribunal poderia ser utilizado por outros países para iniciar processos com finalidade política contra as forças norte-americanas. Mario Brkic, um porta-voz do principal funcionário internacional na Bósnia-Herzegovina, Paddy Ashdown, disse que seu chefe apóia o resultado. "Este é o melhor passo adiante para a Bósnia e permitirá que a política internacional da ONU prossiga com seu mandato e garanta sua transição para a missão policial da UE". Em nome dos 15 membros da União Européia, o governo da Dinamarca ratificou o "firma apoio" do bloco ao tribunal e afirmou que a UE "continuará trabalhando pelo apoio universal à corte". Por sua vez, Menzies Campbell, porta-voz de política externa da oposição liberal-democrata na Grã-Bretanha, diz que a resolução é "um compromisso pouco elegante que estabelece um precedente perigoso". Segundo ele, a ONU foi obrigada a ceder terreno à única superpotência do mundo. "A ONU e o Tribunal Penal Internacional sofreram uma perda de autoridade substancialmente nociva".