UE enviará missão de paz ao Congo A União Européia (UE) anunciou que enviará ao Congo uma força de paz, liderando, assim, um esforço das Nações Unidas para pôr um fim aos combates entre milícias tribais no país africano. Os embaixadores da União Européia, reunidos em Bruxelas, aprovaram o plano cinco dias depois que o Conselho de Segurança da ONU autorizou uma força internacional de 1.400 membros. Os ministros da UE ratificarão formalmente a decisão amanhã. A França, que tem uma vasta experiência na África, comandará as forças e contribuirá com metade da tropa.