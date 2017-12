UE espera que tropas comecem a chegar ao Líbano em uma semana A Presidência finlandesa da União Européia (UE) espera que os reforços europeus para a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (Finul) comecem a chegar à região em uma Semana. "Nós gostaríamos de ver os primeiros reforços chegando em uma semana, se for possível. Mas todos sabemos que o total do contingente só poderá ser mobilizado em um ou dois meses", disse o ministro de Exteriores da Finlândia, Erki Tuomioja, em Berlim, após um encontro com seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier. No entanto, Tuomioja acrescentou que a maior parte dos soldados deverá chegar ao sul do Líbano em poucas semanas para assegurar e dar estabilidade ao cessar-fogo. Tuomioja disse também que espera ter já nesta sexta-feira informações mais precisas sobre a contribuição que cada paísmembro do bloco fará à Finul. Steinmeier se mostrou convencido de que cada um dos Estados europeus fará sua contribuição para estabilizar a situação no Líbano.