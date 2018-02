UE está unida para pressionar Assad a encerrar conflito A chefe de diplomacia da União Europeia (UE), Catherine Ashton, insistiu neste sábado que os ministros de Relações Exteriores do bloco europeu estão unidos na busca para intensificar a pressão política sobre o regime de Bashar Assad, a fim de acabar com o conflito sangrento na Síria. Contudo, ela afirmou que a Europa continuará discutindo sobre as atuais sanções nas próximas semanas.