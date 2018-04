UE estaria otimista com acordo entre Kosovo e Sérvia

A autoridade, que falou sob anonimato de acordo com as regras da UE, afirmou que um acordo nas negociações de terça-feira permitirá que Kosovo participe em mais de duas dezenas de fóruns regionais nos Bálcãs. O acordo também pode eventualmente abrir caminho para que Kosovo negocie a filiação junto ao bloco.

Kosovo, que declarou independência em 2008, era uma província da Sérvia. Apesar de Belgrado ter prometido não reconhecer Kosovo, os dois lados estão em negociação desde o ano passado para normalizar os laços.

A UE afirmou não ser necessário que a Sérvia reconheça Kosovo, mas insiste que as duas partes resolvam as questões de representação para Kosovo e outros assuntos práticos. Kosovo insiste que deve ser representado em fóruns internacionais como um Estado independente.

Ministros das Relações Exteriores da UE vão se reunir na próxima semana para avaliar se a Sérvia cumpriu as condições para a candidatura ao bloco europeu. Apesar de ser simbolicamente importante para Belgrado, a candidatura formal é apenas um passo rumo às negociações sobre a adesão, que podem levar cinco anos ou mais. As informações são da Associated Press.