UE estuda impor novas sanções à Coreia do Norte

Westerwelle disse aos jornalistas que ele e outros ministros de Relações Exteriores da UE discutirão novas sanções financeiras, comerciais e de outra natureza durante uma reunião regular em Bruxelas, que acontecerá na segunda-feira.

Nesta sexta-feira, ele declarou que a "retórica bélica" do regime de Kim Jong Un "está empurrando o país para um isolamento internacional ainda mais profundo". Westerwelle pediu que a China use sua influência para pressionar Pyongyang a rever suas políticas.

A ONU adotou novas sanções contra a Coreia do Norte na quinta-feira, em resposta ao teste nuclear subterrâneo realizado pelo país em 12 de fevereiro, apesar da ameaça norte-coreana de realizar "um ataque nuclear preventivo para destruir os redutos de nossos agressores". As informações são da Associated Press.