UE exige fim de programa nuclear norte-coreano A União Européia (UE), um antigo fornecedor de ajuda para a Coréia do Norte, afirmou hoje que Pyongyang precisa desmantelar seu programa de armas nucleares imediatamente, caso contrário prejudicará suas relações com Bruxelas. A maioria dos 15 membros da UE mantém atualmente relações diplomáticas com a Coréia do Norte, que recebe desde 1995 cerca de US$ 300 milhões anualmente da união e no mês passado admitiu ter um programa de enriquecimento de urânio.