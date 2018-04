UE impõe novas sanções a ministros de Assad

Enquanto as forças de Assad continuam bombardeando redutos oposicionistas, a UE divulgou uma lista de autoridades que estariam fornecendo ajuda material à violência.

As sanções, publicadas no Diário Oficial da UE, incluem proibição de viagens para os países do bloco e congelamento de bens existentes na UE que pertençam a personalidades como o ministro sírio da Saúde, Wael al Halki, acusado de recusar atendimento médico a manifestantes.

O ministro das Telecomunicações, Imad Sabouni, foi acusado de restringir o acesso da imprensa ao país. O titular dos Transportes, Fayssal Abbas, foi citado por dar apoio logístico à repressão. E o da Educação, Saleh al Rashed, permitiu o uso de escolas como prisões temporárias, segundo a UE.

Rejeitando a possibilidade de uma intervenção militar semelhante à ocorrida na Líbia, o chanceler francês, Alain Juppé, disse que as opções da UE são limitadas. "Enquanto não tivermos interrompido os massacres, estamos impotentes, mas não estamos inativos", disse ele à uma rádio suíça.

Juppé já propôs que Assad e seus colegas sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional.

(Reportagem de Justyna Pawlak)