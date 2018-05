UE inicia processo para embargo de armas à Síria

Em uma declaração, a UE disse que começou a trabalhar pelo embargo sobre armas e equipamentos usados para repressão e "vai pensar urgentemente em medidas apropriadas e objetivas destinadas a conseguir uma mudança imediata da política dos líderes sírios".

Os embaixadores do bloco recomendaram o congelamento de quaisquer negociações sobre acordos comerciais oferecidas à Síria e disseram que a UE vai "examinar todos os aspectos de sua cooperação" com as autoridades sírias, inclusive programas de ajuda.

Um dos funcionários disse que se espera que as medidas restritivas sejam assinadas antes do dia 23 de maio, data do próximo encontro dos ministros das relações exteriores da UE. As informações são da Dow Jones.