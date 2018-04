UE lança missão policial com 2 mil homens para Kosovo A União Européia aprovou o lançamento de uma robusta missão policial e judicial com 2.000 representantes para Kosovo neste sábado, na véspera da esperada declaração de independência da Sérvia. A missão fiscalizadora foi formalmente endossada à meia-noite (21h de sexta-feira em Brasília) após nenhum dos 27 membros da UE apresentar objeção ao plano para a missão antes prazo acordado, disse uma fonte diplomática. "O Conselho da (UE) decidiu lançar a missão em Kosovo", informou a UE em comunicado, acrescentando que a operação substituirá poderes da atual missão da Organização das Nações Unidas no território depois de um período de transição de 120 dias. A nota também nomeia o holandês Pieter Feith como administrador civil da UE em Kosovo. A missão da UE vai, principalmente, aconselhar autoridades policiais e judiciais de Kosovo, mas terá alguns poderes executivos, como na luta contra o crime organizado, a corrupção, e na caça a criminosos de guerra. (Reportagem de Paul Taylor)