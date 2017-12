UE libera US$ 4,9 milhões para Autoridade Palestina A União Européia (UE) desbloqueou hoje aproximadamente cinco milhões de euros - US$ 4,9 milhões - em fundos à Autoridade Palestina, para ajudá-la a repor computadores e outros equipamentos de escritórios, danificados pelos ataques do Estado judeu. Em um comunicado, a direção da UE afirma que o dinheiro será enviado aos ministérios da Saúde, das Finanças e dos Transportes e de outros escritórios que estão empenhados em trabalhos de reconstrução. A decisão foi tomada depois que a comissária de relações Exteriores da UE, Chris Patten, garantiu ao bloco não haver evidências de que os fundos destinados aos palestinos estejam sendo usados para financiar o terrorismo.