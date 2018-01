UE libera verba para adquirir medicamentos para o Iraque A União Européia (UE) libera hoje uma verba de US$ 10,8 milhões para a compra de medicamentos a serem entregues aos iraquianos feridos pelo conflito bélico. O dinheiro é uma resposta da Europa aos apelos de emergência dos últimos dias feitos pelas organizações não-governamentais, atuantes nos serviços de saúde do Iraque. A decisão foi anunciada pelo comissário europeu responsável pelo desenvolvimento e ajuda humanitária, Poul Nielson. Nielson afirmou que a situação no Iraque é "caótica", segundo os relatórios das organizações internacionais. A verba liberada hoje faz parte do pacote de US$ 108 milhões de ajuda humanitária anunciado desde 20 de março, dos quais US$ 13,5 milhões foram liberados. Ao responder a pergunta da Agência Estado sobre a eventual morosidade da liberalização do dinheiro face à gravidade do cenário iraquiano, Nielson respondeu que a UE trabalha sobre critérios precisos, assegurando-se que "o princípio da imparcialidade e da neutralidade" está sendo seguido e que o dinheiro será liberado a cada semana. O último pedido de socorro feito durante a páscoa pelas ONGs, relata o comissário, pede água oxigenada, anestésicos para cirurgias, antibióticos e macas. A prioridade máxima é restabelecer o sistema de água potável para diminuir o risco de infecções. A Comissão Européia tem uma agência (ECHO), responsável por administrar fundos humanitários, que no caso iraquiano está trabalhando com Médicos do Mundo (Espanha e Grécia), Médicos sem Fronteiras (Bélgica), Ajuda Medical Internacional (França), Primeira Urgência (França), CARE (Reino Unido) e mais as organizações ligadas às Nações Unidas. Veja o especial :