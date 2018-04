UE manifesta preocupação sobre eleição no Irã

O bloco de 27 nações disse que sua "preocupação é sobre as supostas irregularidades" durante a votação sexta-feira e a violência posterior que surgiu depois da divulgação dos resultados no sábado.

O presidente Mahmoud Ahmadinejad foi declarado o vencedor da votação que foi disputada com o seu rival reformista Mir Hossein Mousavi.

A União Europeia, em um comunicado lançado no sábado, disse que espera que o resultado das eleições diminua as tensões entre Irã e a comunidade internacional com relação ao seu programa nuclear.