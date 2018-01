UE mantém embargo a frango dos EUA até 23 de abril A Comissão da União Européia (UE) informou hoje que seu embargo às importações de frango dos Estados Unidos será estendido até 23 de abril, em meio à continuidade das preocupações em torno da influenza aviária, também conhecida por gripe do frango. "A situação atual da doença e as informações disponíveis não nos permitem, neste momento, permitir uma redução das medidas preventivas a uma área limitada", disse a Comissão. O embargo afeta a importação de aves vivas, ovos, carne in natura e produtos processados. A UE pretende rever sua decisão na próxima reunião de especialistas veterinários, marcada para 30 de março. No encontro, a comissão também pretende discutir a questão da doença no Canadá. Os EUA confirmaram novos casos de influenza no Estado do Texas, em 23 de fevereiro.