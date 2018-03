UE mantém possibilidade de novas sanções ao Irã Os ministros de Relações Exteriores da União Européia vão alertar na semana que vem o Irã para a possibilidade de novas sanções caso o país não suspenda seu programa de enriquecimento de urânio, disseram diplomatas na quinta-feira. Mas o texto preliminar definido por embaixadores da UE evita responder diretamente à proposta francesa de que os países do bloco considerem sanções próprias sem esperar novas medidas da ONU, uma idéia que provoca divisão entre os europeus. De acordo com o texto preliminar, a UE iria "considerar que medidas adicionais pode tomar a fim de apoiar o processo da ONU e os objetivos partilhados da comunidade internacional". O texto diz que os ministros, que se reúnem nas próximas segunda e terça-feira, vão pedir a especialistas que "forneçam conselhos" sobre possíveis novas ações. As potências ocidentais desconfiam que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares, mas aceitaram adiar novas sanções pelo menos até novembro, à espera de um relatório do negociador da UE, Javier Solana. Teerã garante que seu programa atômico é pacífico. Autoridades dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, China, Rússia, França e Grã-Bretanha), mais a Alemanha, voltam a se reunir na quarta-feira que vem em Berlim para discutir o impasse com o Irã, segundo um diplomata. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Sean McCormack, disse a jornalistas em Washington na quarta-feira que a reunião das seis potências vai discutir os termos de uma nova resolução da ONU com sanções ao Irã. O Conselho de Segurança já aprovou dois pacotes de punições ao Irã por sua recusa em suspender o enriquecimento de urânio. Rússia e China são contra uma terceira rodada de sanções por enquanto.