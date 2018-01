UE movimenta agenda para receber Powell A presidência grega da União Européia (UE) organiza hoje em Bruxelas contatos e reuniões para a visita surpresa do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell à capital européia, na próxima quinta-feira. Powell estará também com embaixadores dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). "Eu quero dar a eles (europeus) os últimos detalhes sobre Operação Liberdade para o Iraque e começar o diálogo sobre nossa esperança para com a população iraquiana... como podemos todos trabalhar juntos para levar a eles uma vida melhor e ajudá-los a reconstruir o país deles depois de décadas de devastação pelo regime Hussein", explicou Powell sobre sua passagem por Bruxelas, segundo informações das agências internacionais. Na UE, um encontro já está confirmado. Será com a troika européia, que reagrupa o alto representante da política externa, Javier Solana, o chefe da diplomacia grega Georges Panpandréou, como representante da presidência (pro tempore) da UE, e o comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten. Mas, segundo informam à Agência Estado fontes do Conselho da UE, outros encontros poderão ser confirmados durante o dia. Por coincidência, vários ministros de relações exteriores, entre eles o francês Français Dominique de Villepin e o alemão l´Allemand Joschka Fischer, deverão estar em Bruxelas, nesta quinta-feira, para participar de uma sessão da Convenção sobre o futuro da Europa, presidida por Valéry Giscard D´Estaind. Segundo informam algumas fontes comunitárias, a assessoria do departamento de Estado americano teria indicado que Powell pretende abordar com os ministros europeus "não somente a atualidade da guerra, mas o futuro dela", em referência à reconstrução do Iraque, sob o ponto de vista de que realmente poderá acontecer a derrota de Saddam Hussein. Powel poderá indicar em Bruxelas, segundo essas fontes, a possibilidade de participação de outros países, além dos Estados Unidos e Reino Unido, na estabilização e manutenção da ordem no pós-conflito. O secretário de Estado norte-americano sai hoje de Washington em direção a Ankara, onde tentará resgatar as relações com o governo turco, que não permitiu a invasão do Iraque pela Turquia. Na quinta-feira, será a vez de Bruxelas, o coração institucional da UE, abalado pela divisão européia sobre a estratégia americana quanto ao Iraque. De um lado, França, Alemanha e Bélgica, fortemente, situados no campo oposto aos tradicionais partidários dos EUA, tais como Reino Unido, Espanha e de certa forma, Itália. Será a primeira viagem de Powell ao exterior depois de declarada a guerra contra o Iraque, no dia 19 de março. Veja o especial: