UE não deve embargar importação de carne O embaixador brasileiro no Reino Unido, Sérgio Amaral, disse, hoje, que os rumores sobre uma possível proibição da importação de carne brasileira por parte da União Européia não têm fundamento. ?A UE não tem nenhuma intenção em banir as importações de carne do Brasil?, disse Amaral. Segundo ele, o comitê científico da UE está reunido para avaliar a carne de vários países, entre eles o Brasil, e deverá publicar um relatório em abril. Amaral disse que, durante a visita do ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, a Londres, no final do mês passado, cerca de 15 importadores europeus de carne brasileira não manifestaram nenhuma restrição ao produto. O embaixador considerou a decisão do Canadá e dos Estados Unidos como precipitada. "O Brasil, como outros países, importou algumas cabeças de gado da Inglaterra, mas isto não quer dizer, de forma alguma, que tenhamos a doença da vaca louca no País?, disse.