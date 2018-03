UE não foi humilhada por Sharon, diz porta-voz A União Européia (UE) não foi "humilhada" por Israel, já que a decisão do ministro espanhol Josep Piqué e do chefe da diplomacia européia, Javier Solana, de cancelarem uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e encerrar sua missão antes do previsto "foi uma decisão política". A decisão foi tomada devido à impossibilidade de reunião entre os dois líderes europeus e o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, disse uma porta-voz do executivo europeu. A porta-voz sublinhou que "este não é o momento de considerar o amor próprio" e que a possibilidade de uma recusa era um risco previsto desde o início da missão pela Espanha, atual presidente de turno da UE. "Para a UE, Arafat continua sendo o único interlocutor válido. Foi assim ontem, é assim hoje e assim será amanhã", acrescentou a porta-voz.