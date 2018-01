UE não reconhece tomada de terras palestinas por Israel Líderes europeus alertaram nesta sexta-feira o Estado judeu de que não reconhecerão as fronteiras resultantes de uma eventual tomada de terras palestinas devido à construção de uma extensa barreira de segurança entre Israel e a Cisjordânia. Ao término de uma reunião de dois dias, representantes da União Européia (UE) voltaram a condenar o assassinato do líder espiritual do grupo islâmico Hamas, xeque Ahmed Yassin, durante um ataque aéreo promovido por Israel na segunda-feira. Ao mesmo tempo em que a UE reconhece o direito israelense de proteger seus cidadãos da ação de extremistas palestinos, a entidade "opõe-se firmemente às execuções extrajudiciais de suspeitos, que representam uma violação à lei internacional", dizia um comunicado divulgado hoje. A declaração da UE não menciona diretamente uma barreira de segurança de centenas de quilômetros de muros, cercas e trincheiras que Israel vem construindo na Cisjordânia. Em diversos trechos, a barreira de segurança invade amplas áreas palestinas. Apesar da ausência de menção direta, a UE avisou que "não reconhecerá nenhuma mudança nas fronteiras anterior a 1967 que não seja fruto de um acordo". O primeiro-ministro da Irlanda, Bertie Ahern, seu chanceler, Brian Cowen, e o comissário de Relações Exteriores da UE, Javier Solana, participarão de uma reunião de cúpula da Liga Árabe prevista para começar na próxima segunda-feira em Túnis. A Irlanda ocupa atualmente a presidência rotativa da UE. Funcionários disseram que os europeus incentivarão os líderes árabes a relançarem um plano de paz apresentado pela Arábia Saudita em 2002. O documento oferece paz e normalização das relações com Israel em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados, do estabelecimento de um Estado palestino soberano e independente e de uma solução para o problema dos refugiados.