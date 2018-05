UE não vê barreira para ter Bulgária e Romênia na área Schengen

"Não há obstáculos para Romênia e Bulgária entrarem no sistema Schengen", disse o ministro da Justiça dinamarquês, Morten Bodskov, durante entrevista coletiva sobre um encontro de ministros da União Europeia.

Romênia e Bulgária querem fazer parte da área Schengen formada por 25 países que compartilham fronteiras e permitem a livre circulação de pessoas entre os países signatários.

No entanto, a Holanda tem resistido, alegando que os dois países do leste europeu devem, primeiro, mostrar progressos no combate à corrupção.

Bodskov afirmou que a Dinamarca tentará negociar o tema durante o seu mandato de seis meses da Presidência rotativa da UE, que termina em junho. Todos os Estados membros do bloco europeu devem concordar com a entrada de um país novo na zona Schengen.

(Reportagem de John Acher)