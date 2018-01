UE oferecerá US$ 230 milhões para reconstrução do Iraque A comissão executiva da União Européia anunciou que oferecerá US$ 230 milhões para ajudar na reconstrução do Iraque e manifestou que outras contribuições dos 15 países membros aumentarão o montante. A comissão informou também que dos US$ 80 milhões já destinados para ajuda humanitária, só a metade pôde ser utilizada de maneira apropriada, por conta da frágil situação da segurança no Iraque. "A segurança tem claramente se deteriorado no último mês e meio e temos sinais de que está piorando", comentou Paul Filler, titular da comissão de ajuda humanitária da UE em Bagdá, que se encontrava em Bruxelas. Os Estados Unidos e outras nações contribuintes esperam arrecadar bilhões de dólares antes do fim do ano para a reconstrução do Iraque, através de um fundo internacional de doações que coordenará seus esforços com as autoridades civis em Bagdá. A comissão executiva da UE apresentará sua proposta de ajuda para a reconstrução do Iraque na próxima quarta-feira.