UE pede a Belgrado que proteja embaixadas estrangeiras A União Européia (UE) pediu na sexta-feira à Sérvia que se empenhe mais na proteção das embaixadas atacadas por manifestantes contrários à independência de Kosovo, pois a violência pode afetar os laços entre o bloco e Belgrado. Na véspera, a missão norte-americana foi incendiada e um corpo, ainda não-identificado, foi encontrado dentro do local. As representações britânica, alemã, croata e turca também foram atacadas. Participando de um evento na Eslovênia, o chefe de política externa da UE, Javier Solana, disse a jornalistas que os incidentes podem prejudicar a conclusão do Acordo de Estabilização e Associação (AEA), primeiro passo para a adesão sérvia ao bloco europeu. "As coisas vão ter de se acalmar antes que possamos recuperar o clima que permitiria qualquer contato para avançar no AEA", disse Solana. O comissário (ministro) europeu para a Expansão da UE, Olli Rehn, declarou que o bloco respeita o direito democrático de o povo sérvio protestar contra a perda de Kosovo, mas alertou que "o uso da violência para expressar opinião é inaceitável". "Peço às autoridades sérvias que garantam a proteção adequada para missões diplomáticas no país", afirmou Rehn em nota. A negociação do AEA foi iniciada em 2007, mas a UE diz que só vai assinar o pacto se Belgrado cooperar plenamente com o tribunal penal da Organização das Nações Unidas (ONU) para a ex-Iugoslávia. "Eu só gostaria que a polícia sérvia interviesse mais rapidamente", disse o ministro da Defesa alemão, Franz Josef Jung, ecoando reclamações dos EUA pela falta de proteção às legações diplomáticas. Em nota, Solana elogiou o presidente da Sérvia, o pró-europeu Boris Tadic, por tentar acalmar a situação, mas disse que a reação das autoridades como um todo foi insuficiente. Cerca de 200 mil pessoas participaram na quinta-feira de uma manifestação convocada pelo governo contra a independência da Província de Kosovo, vista por nacionalistas como o berço da nação sérvia -- apesar de hoje em dia ter maioria étnica albanesa. Essa foi a maior manifestação popular em Belgrado desde outubro de 2000, quando uma multidão invadiu o Parlamento para depor o ditador Slobodan Milosevic. (Reportagem de Mark John)