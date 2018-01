UE pede à Coréia do Norte que inicie desarmamento nuclear A União Européia (UE) pediu nesta quinta-feira, 8, à Coréia do Norte que ponha em prática os acordos multilaterais firmados no mês passado e dê "passos concretos" rumo ao desarmamento nuclear. Em comunicado divulgado em Berlim, a Presidência alemã da UE disse que a delegação do bloco que viajou para Pyongyang na terça-feira pediu ao governo a aplicação do acordo firmado em Pequim durante as negociações de seis lados das quais participaram também Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Coréia do Sul. Segundo o comunicado, Pyongyang reafirmou sua determinação a aplicar o acordo e ressaltou seu compromisso frente aos "elementos de solução incluídos na declaração conjunta das seis partes, de setembro de 2005". A delegação de alto nível da UE abordou junto ao governo norte-coreano os direitos humanos, assim como a situação econômica e social do país. Os representantes norte-coreanos manifestaram seu desejo de intensificar os contatos e o diálogo com a UE, pedido que a delegação européia prometeu cumprir se a evolução na Coréia do Norte for positiva.