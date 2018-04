UE pede contraproposta sobre taxa antipoluição de aéreo

"Sabemos que vocês não gostam, mas qual é a proposta construtiva de vocês para um acordo mundial na aviação?", questionou a comissária em sua página no Twitter.

A regra sobre emissões de poluentes para as companhias aéreas passou a valer em 1º de janeiro. Ela determina que essas empresas passem a operar dentro do Regime de Comércio de Direitos de Emissão da União Europeia, que antes era aplicado apenas a indústrias que consumiam muita energia. Com isso, as companhias aéreas cujos voos tiverem como origem ou destino a União Europeia terão de pagar por 15% de suas emissões em 2012. De 2013 a 2020, essa taxa aumentará para 18%.

A medida enfrenta forte oposição dos EUA, da China e da Índia. Amanhã, representantes do setor aéreo desses países vão se reunir em Moscou, na Rússia, para estudar medidas de retaliação à União Europeia. Os EUA e o Canadá já entraram com um processo contra o programa de emissões europeu no Tribunal de Justiça do bloco. As informações são da Dow Jones.