UE pede pressão da Otan na Líbia até renúncia de Kadafi O presidente do Conselho Europeu da União Europeia, Herman Van Rompuy, pediu neste domingo que os aliados mantenham a pressão militar sobre o governante líbio, Muamar Kadafi, até sua renúncia. Van Rompuy disse que o "principal objetivo" da missão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia é a queda do líder.