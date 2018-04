A Tunísia emitiu ordens internacionais de prisão contra Ben Ali, o acusando de corrupção e de tirar dinheiro ilegalmente do país. Em Bruxelas, a UE informou que, em coordenação com as novas autoridades da Tunísia, "adotou medidas restritivas contra indivíduos responsáveis pela apropriação indevida de fundos do Estado" tunisino. As informações são da Associated Press.