UE planeja severas sanções contra Irã, diz Der Spiegel A União Europeia (UE) prepara rígidas sanções contra os setores energético e financeiro do Irã, segundo uma lista confidencial de propostas redigida por ministros de Relações Exteriores do bloco obtida pelo Spiegel Online, o site da revista semanal alemã Der Spiegel. As medidas, que tem como objetivo forçar o Irã a voltar atrás em relação a seu programa nuclear, devem ter um grande impacto na economia do país.