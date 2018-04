UE planeja tomar impressão digital de estrangeiros por segurança A Comissão Européia revelou na quarta-feira um plano para tomar impressões digitais de todos os estrangeiros que visitam a área de 24 países, como parte de uma série de propostas para melhorar a segurança. O registro eletrônico, parecido com uma política adotada pelos Estados Unidos depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, pode valer a partir de 2015 se os governos e parlamentares europeus concordarem com o plano, disse o braço executivo da UE. A Comissão Européia disse que o sistema, que faz parte de várias propostas para lutar contra o terrorismo, o crime organizado e a imigração ilegal, é necessário para proteger as fronteiras do bloco agora que os viajantes podem passar por fronteiras nacionais sem postos de controle entre 24 países. "Esse pacote coloca novas idéias na mesa para controlar nossas fronteiras... usando a tecnologia mais avançada para alcançar o nível mais alto de segurança", disse em nota o comissário europeu de Justiça e Segurança, Franco Frattini. (Por Ingrid Melander)