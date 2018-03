UE poderá qualificar o Hezbollah de terrorista A União Europeia estuda designar o Hezbollah uma organização terrorista, após "indícios de ligação" do grupo xiita libanês com o atentado que deixou cinco israelenses mortos em julho na Bulgária. "Analisaremos as investigações", disse ontem Maja Kocijancic, porta-voz da chefe da chancelaria da UE, Catherine Ashton. O Hezbollah já é considerado terrorista por vários países, incluindo EUA e Israel.