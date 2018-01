UE precisa ‘mais do que nunca’ de um governo alemão forte, diz presidente da Comissão Europeia

BRUXELAS - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse à chanceler alemã, Angela Merkel, que o bloco europeu precisa "agora mais do que nunca" de um governo alemão forte ante "os importantes desafios globais", afirmou o porta-voz do Executivo comunitário.

Juncker "reiterou sua convicção de que, visto os importantes desafios globais, a Europa precisa agora mais do que nunca de um governo forte, capaz de moldar ativamente o futuro de nosso continente", disse Margaritis Schinas, que confirmou que o presidente da Comissão conversou com Merkel e enviou uma carta a ela.

"Em sua carta, o presidente Juncker expressa a convicção de que as negociações sobre o (futuro) governo de coalizão contribuirão para este efeito", completou o porta-voz, um dia depois da vitória apertada da influente chanceler alemã nas eleições legislativas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após sua quarta vitória consecutiva, Merkel precisa formar uma nova coalizão, depois que seus atuais sócios de governo, os social-democratas, anunciaram que passaram à oposição. O Partido Liberal-Democrático (FDP) e Partido Verde aparecem como eventuais aliados.

As negociações podem durar meses. Até hoje, desde as primeiras eleições do pós-guerra, em 1949, o partido vencedor sempre conseguiu formar maioria, e Merkel já descartou a possibilidade de um governo minoritário. Se não conseguir formar uma nova coalizão, o governo pode convocar novas eleições.

Nesta segunda-feira, 25, Merkel disse que sua aliança conservadora irá sondar possibilidades de coalizão com o FDP e os Verdes, assim como com o até agora relutante Partido Social-Democrata (SPD).

“Eu acho que todos os partidos têm uma responsabilidade de garantir que vai haver um governo estável”, disse ela a repórteres, acrescentando que políticas orçamentárias sustentáveis e a segurança interna serão prioridades para os conservadores nas iminentes negociações de coalizão.

O FDP abriu caminho para as negociações, mas disse que não aceitará um acordo sem garantias de mudança na direção do governo alemão. “Não cabe a nós formar uma ‘coalizão Jamaica’ a qualquer preço”, disse o vice-líder do partido, Wolfgang Kubicki, a repórteres.

O termo “coalizão Jamaica” faz referência às cores dos três partidos: verde, amarelo e preto. O líder do FDP, Christian Lindner, explicou que mudanças são necessárias na política de energia da Alemanha e em seu posicionamento sobre a política fiscal na zona do euro.

Reações

O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou na noite de domingo para Merkel para parabenizá-la pela sua vitória nas eleições legislativas, e apontou que ambos vão continuar cooperando "com determinação" para a Europa e para os seus respectivos países.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, parabenizou a líder alemã nas redes sociais. "Felicidades a Angela Merkel, uma verdadeira amiga de Israel, por sua reeleição como chanceler da Alemanha", escreveu ele em sua página do Facebook e em sua conta no Twitter. / AFP, REUTERS e EFE