UE prepara novo plano de combate ao terrorismo Os países da União Européia (UE) estão preparando um novo plano de luta contra o terror, uma resposta "político-policial", disse hoje em Bruxelas o presidente da Comissão Européia (CE), Romano Prodi. Trata-se de um plano atualizado e mais adequado que o adotado depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra Washington e Nova York. Os 15 países da UE multiplicam suas reuniões de urgência, estudando novas medidas e orientação que deverão ser adotadas pelos chefes de Estado e de governo da entidade na reunião prevista do Conselho Europeu dos dias 25 e 26. Os especialistas europeus em combate ao terrorismo temem novos atentados fundamentalistas na Europa e lamentam a falta de cooperação das polícias e serviços de informações dos Estados membros diante de redes terroristas sofisticadas e internacionalizadas. Os eixos principais dessa nova estratégia em estudos serão três, sendo o principal o reforço da cooperação judiciária-policial contra o financiamento do terrorismo. O primeiro ministro belga, Guy Verhofstadt, está propondo a criação de um centro de informações sobre o terrorismo na UE, reunindo policiais, serviços de informação e a Europol, a Interpol européia. A Áustria, fala na criação de uma "CIA" européia, cujas informações estariam à disposição dos países membros. O chanceler francês, Dominique de Villepin, admite que a resposta aos grupos terroristas, fundamentalistas ou de outra natureza deve ser articulada a partir de investigações policiais e mais cooperação entre os serviços de informação dos países europeus, mas a solução do problema depende de dois conflitos fundamentais: o do Iraque e o do Oriente Médio. A seu ver, "é preciso agir politicamente, depois do erro da guerra contra o Iraque", razão pela qual é preciso que o Iraque recupere rapidamente sua soberania e, ao mesmo tempo se ache um caminho para a questão do Oriente Médio.