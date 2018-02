UE pressiona Áustria a combater evasão de impostos O comissário da União Europeia para Assuntos Tributários, Algirdas Semeta, pressionou a Áustria a participar mais do combate à evasão de impostos, segundo informações da revista alemã Der Spiegel, publicadas neste domingo. "Com certeza a Áustria não vai querer permanecer isolada no longo prazo", disse ele.