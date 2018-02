UE pretende comprar gás natural do Irã se sanções contra o país forem levantadas BRUXELAS - A União Europeia (UE) pretende comprar gás natural do Irã se as sanções impostas ao país forem levantadas com a efetivação de um acordo sobre o programa nuclear iraniano alcançado com as potências mundiais. O plano faz parte da estratégia do bloco de reduzir sua dependência de energia da Rússia, informou Miguel Arias Canete, comissário da UE para Ação Climática e Energia.