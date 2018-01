UE proíbe compra de aves vivas, carne e ovos do Canadá A União Européia (UE) proibiu as importações de aves vivas, ovos e carne do Canadá, que registrou recentemente casos de gripe avícola. Tais casos foram oficialmente confirmados no último dia 9 pelo governo canadense. A Comissão Européia, braço executivo da UE, vai reanalisar a medida em 22 de março. O vírus que contaminou as granjas canadenses é menos patogênico que o encontrado em vários países asiáticos. A UE comprou 10,5 milhões de euros em ovos do Canadá em 2003, cerca de um terço de todas as importações do produto no bloco.