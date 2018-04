UE proíbe venda de armas para menores de 18 anos Menores de 18 anos serão proibidos de comprar armas na União Européia a partir de 2010, mas os parlamentares disseram que a medida adotada na quinta-feira não garante que incidentes como a chacina escolar deste mês na Finlândia não se repetirão. O Parlamento Europeu aprovou alterações nas normas sobre armas de fogo, adequando-as a um protocolo da Organização das Nações Unidas. Atualmente, em alguns países, como a França, pessoas de 16 anos podem adquirir armas. Também será necessária uma licença para todos os que quiserem comprar armas, e pessoas condenadas por crimes violentos não a receberão. A única exceção para os menores de 18 anos será o uso de armas para caça e tiro ao alvo, desde que com autorização dos pais. A Finlândia era contra partes da proposta, mas atenuou sua posição depois que o estudante Pekka-Eric Auvinen matou seis colegas, uma enfermeira e o diretor da sua escola, em Tuusula. Auvinen tinha 18 anos e obteve a licença para usar uma pistola .22 num clube de tiro, em outubro. "Tivemos de obter um equilíbrio entre o direito ao comércio legal de armas e as preocupações justificáveis de segurança dos nossos cidadãos", disse Gisela Kallenbach, do Partido Verde alemão, autora da proposta. "Sabemos que não podemos pôr um fim 100 por cento ao abuso com armas", admitiu. A Finlândia conseguiu manter a exceção para que menores pratiquem a caça, um passatempo nacional.