UE promove encontro entre Peres e Arafat O líder palestino Yasser Arafat e o chanceler de Israel, Shimon Peres, se encontraram por 90 minutos, nesta segunda-feira, numa reunião organizada pela União Européia (UE). Nenhuma das partes divulgou detalhes das conversações. Arafat e Peres se encontraram no escritório do primeiro-ministro belga, Guy Verhofstadt, cujo país está no momento na presidência da UE (rotativa). Segundo funcionários, Verhofstadt pediu a Peres e Arafat que se comprometam a manter novas negociações de paz. No entanto, não foi fornecido nenhum detalhe do encontro. De acordo com funcionários israelenses, não houve negociações na reunião. Jornalistas que esperavam em frente ao escritório do líder belga, no centro de Bruxelas, puderam ver um pouco das conversações por entre as cortinas abertas na sala. Eles viram Arafat e Peres gesticulando durante a reunião, que também teve a presença do chefe de segurança da UE, Javier Solana, do comissário para Relações Externas da UE, Chris Patten, e do chanceler belga, Louis Michel. Antes da reunião, Peres manifestou seu pessimismo. "Não deveríamos aumentar a importância dessas reuniões", disse ele aos repórteres. "Todos pensam que, se nós nos encontrarmos, todos os problemas estarão resolvidos. Não é este o caso."