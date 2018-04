UE propõe corte de tarifas para exportações da Ucrânia O comissário de Comércio da União Europeia, Karel De Gucht, propôs nesta terça-feira um corte temporário das tarifas para as exportações da Ucrânia para o bloco de 28 países como parte de um conjunto de medidas para ajudar o país, afetado pelas tensões políticas. "A União Europeia abre suas portas para as exportações da Ucrânia, dando um impulso real para as empresas ucranianas", afirmou De Gucht, acrescentando que as medidas entrarão em vigor "dentro de semanas".