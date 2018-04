UE proporá unificação bancária em cúpula neste mês O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, afirmou neste sábado que um projeto para unificação e supervisão do sistema bancário será apresentado na reunião de outubro da União Europeia (UE), como parte das medidas para aumentar a confiança na moeda do bloco. Ele falou com repórteres depois de se encontrar com o primeiro-ministro de Malta, Lawrence Gonzi, em uma reunião de cinco países do sul da Europa com nações do norte da África.