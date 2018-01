UE protesta contra bombardeios israelenses O governo espanhol apresentou, nesta sexta-feira, um protesto formal, em nome da União Européia (UE), às autoridades israelenses, depois dos bombardeios contra edifícios da Autoridade Palestina, lançados enquanto Yasser Arafat se encontrava com o responsável europeu pelas Relações Exteriores, Javier Solana, e o enviado da UE para o Oriente Médio, Miguel Angel Moratinos. Durante um encontro com Solana e Moratinos, Arafat estava falando ao telefone com o chanceler israelense, Shimon Peres, quando começaram a cair foguetes: "Com um ouvido escuto tua voz que me fala da necessidade de um cessar-fogo, e com o outro um míssil que acaba de explodir ao lado de meu escritório", disse o presidente da AP.