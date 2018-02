UE quer retomar conversas sobre programa nuclear do Irã A chefe da política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, disse neste sábado, 15, que o resultado da eleição no Irã deu a Hasan Rowhani um "mandato forte" para governar pelo próximos quatro anos. Ela também afirmou que estava pronta para continuar as conversas sobre o programa nuclear do país.