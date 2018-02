UE reforça agência para resgatar refugiados A Comissão Europeia concordou nesta quarta-feira com as demandas italianas para substituir as operações romanas de emergência para o resgate de refugiados que chegam à costa do Mediterrâneo por um projeto de escala continental. Ao lado do ministro do Interior italiano, Angelino Alfano, em uma coletiva de imprensa em Bruxelas, a comissária para assuntos internos, Cecilia Malmstrom, anunciou planos para reforçar a agência de patrulha da costa europeia.