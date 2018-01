UE reitera condenação ao terrorismo, que é uma ameaça para todos A presidência rotativa da União Européia (UE) reiterou nesta segunda-feira sua condenação "a todas as formas de terrorismo" e afirmou que os "horríveis atentados" de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos "demonstram que o terrorismo é uma ameaça para todos os Estados e todos os povos". Em mensagem por ocasião do quinto aniversário dos atentados dos EUA, a presidência exercida pela Finlândia lembrou as vítimas, enviou novamente seus pêsames às famílias e amigos e reiterou sua condenação ao terrorismo. O documento afirma que o terrorismo "representa uma séria ameaça a nossa segurança, aos valores de nossas sociedades democráticas e aos direitos e liberdades das pessoas, especialmente quando o alvo são pessoas inocentes". "Não há causa, não há ofensa que possa justificar os atos de terrorismo", acrescenta a Presidência. A luta contra o terrorismo "é uma prioridade para a UE" e nesta tarefa é essencial a cooperação com os Estados Unidos. Além disso, "qualquer medida que seja adotada para prevenir e combater o terrorismo deve cumprir as obrigações do direito internacional, especialmente a legislação internacional em matéria de direitos humanos". A este respeito, a UE destaca a adoção pela Assembléia Geral da ONU da primeira Estratégia Global contra o Terrorismo, no dia 8 de Setembro. "A União Européia está comprometida a contribuir à segurança global e à construção de um mundo mais seguro", acrescentou. Para isso, a presidência afirma que, embora a cooperação reforçada da comunidade internacional tenha obtido resultados importantes e evitado ataques potenciais, "o êxito a longo prazo no combate contra o terrorismo só será conquistado quando forem enfrentadas as razões que conduzem à extensão do terrorismo".