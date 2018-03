UE retomará ajuda financeira direta ao governo palestino

A União Européia vai retomar sua ajuda financeira direta à Autoridade Nacional Palestina (ANP) após a nomeação de um governo sem o movimento Hamas, anunciou nesta segunda-feira, 18, o Alto Representante para Política Externa e Segurança do bloco, Javier Solana. "Haverá relação econômica direta com este governo. Parte irá diretamente e parte irá para a Faixa de Gaza, mas temos que ver como", disse Solana no início da reunião dos ministros do Exterior da UE, que terá ainda a colega israelense, Tzipi Livni. A UE suspendeu a ajuda financeira direta à ANP em abril de 2006, após a chegada democrática do Hamas ao governo e condicionou o reatamento a que o movimento islamita reconhecesse o Estado de Israel.