UE revela novo plano de visto para visitantes do bloco A Comissão Européia revelou nesta sexta-feira planos para introduzir vistos novos e mais seguros para não-europeus em visita ao bloco e apresentou opções para que os governos que integram a União Européia (UE) padronizem o processo de avaliação e concessão dos vistos. Os novos vistos fazem parte de uma modernização dos documentos de identificação na UE cujo objetivo é tornar as viagens mais seguras e facilitar o trabalho das autoridades locais na identificação de documentos falsos. Os vistos de curto prazo usados por 13 países da UE ganharão um chip biométrico. O dispositivo conterá a impressão digital do portador original do visto. Mais tarde, a UE pretende adicionar a averiguação digital da face ao chip biométrico. O comissário de Justiça e Assuntos Internos da UE, Franco Frattini, disse ainda que a UE pretende diminuir o tempo de análise dos documentos com a criação de centros conjuntos de apreciação de vistos. Funcionários do bloco manifestaram a esperança de que o novo plano de visto seja endossado pelos membros da UE ao longo dos próximos meses e entre em vigor dentro de um ano.