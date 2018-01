UE se diz pronta para tomar ação se conflito continuar na Ucrânia

A chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, disse nesta quarta-feira que as ações dos rebeldes apoiados pelos russos em Debaltseve eram uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo e que o bloco está pronto para tomar "medidas adequadas" se tais violações continuarem.

"A Rússia e os separatistas têm de implementar de forma imediata e integral os compromissos acordados em Minsk, em conformidade com a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de ontem, começando com o respeito ao cessar-fogo e à retirada de todas as armas pesadas", disse em um declaração. "A UE está disposta a tomar as medidas adequadas no caso de os combates e outros eventos negativos em violação dos acordos Minsk continuarem".

Os líderes da UE ameaçaram reforçar as sanções se o cessar-fogo no leste da Ucrânia fracassar. Fonte: Dow Jones Newswires.