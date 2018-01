UE suspende participação suíça em programas do bloco

"Dadas as circunstâncias e na falta de um claro sinal político para fazer algo, as próximas rodadas de negociações foram adiadas até que a Suíça assine" o acordo com a Croácia, afirmou o porta-voz da Comissão Europeia Joe Hennon à AFP.

No sábado o Ministério de Justiça da Suíça anunciou que o referendo aprovado com regras mais rígidas para a imigração significa que Bern não pode mais assinar o acordo que daria à Croácia livre acesso ao mercado de trabalho do país. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas o bloco é o principal parceiro comercial do país.

O referendo faz com que a Suíça tenha que renegociar todo o acordo de mercado de trabalho com a União Europeia em três anos. Enquanto isso, as regras atuais permanecem como estão. Fonte: Dow Jones Newswires.