UE suspende reclamação de ciganos contra França

Um comunicado da Comissária de Justiça da UE, Viviane Reding, diz que Paris respondeu positivamente à insistência da comissão de que salvaguardas processuais sejam respeitadas. O esboço da lei, que deve entrar em vigor em 2011, inclui a emissão de uma ordem expulsão escrita e a possibilidade de apelar contra a decisão. "Eu estou muito feliz com o fato de a razão ter triunfado", disse o presidente Nicolas Sarkozy.

A França está num impasse com a direção da UE por causa da expulsão de algumas das minorias mais pobres da Europa. Nos últimos meses, a França expulsou mais de 1 mil imigrantes ciganos, a maioria da Romênia, e demoliu centenas de acampamentos ilegais ciganos. A UE havia dado um prazo até a meia-noite da próxima sexta-feira para que Paris implementasse de forma completa a ordem oficial do bloco sobre liberdade de movimento nos 27 países da união, caso contrário o país seria alvo de uma ação legal.

Críticos dizem que a as autoridades francesas estão atingindo de forma desonesta uma minoria étnica e agrupando comunidades inteiras em vez de tratar as expulsões caso a caso. No mês passado, Reding comparou as expulsões às deportações em massa realizadas durante a 2ª Guerra Mundial. O presidente Sarkozy respondeu afirmando que o comentário foi "lamentável".