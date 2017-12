UE tem lista de produtos para retaliação comercial aos EUA A União Européia (UE) divulgou, agora hoje, a lista preliminar de produtos a ser submetida à indústria européia e que poderá ser utilizada como ação retaliatória sobre mercadorias exportadas pelos Estados Unidos ao mercado europeu. A lista inclui desde chicletes, passa por livros, revistas, brinquedos, produtos agrícolas, e ameaça até a importação de parte de reatores nucleares. O Executivo Europeu explicou que a lista contém mais produtos do que o número de itens autorizados pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para dar margem de exclusões aos Estados membros durante o processo de análise. A UE recebeu da OMC, no último 30 de agosto, a autorização para instituir medidas retaliatórias sob a forma de uma compensação de direitos aplicáveis às importações de algumas mercadorias dos Estados Unidos. Esses direitos podem atingir até 100 por cento ad valorem, respeitando o montante de até US$ 4,043 milhões por ano. A indústria européia tem 60 dias para avaliar a lista. Somente depois, a Comissão prevê consultar os Quinze antes de notificar a lista definitiva à OMC.