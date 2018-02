UE tenta arrecadar 1 bi de euros para combate ao ebola A União Europeia está tentando arrecadar 1 bilhão de euros para ajudar no combate ao vírus do ebola na África Ocidental. Nesta segunda-feira, ministros das Relações Exteriores dos 28 países-membros deram início a conversas para discutir como eles podem ajudar no controle do "surto". Está previsto para sexta-feira o anúncio de um pacote de medidas.