UE vai manter ajuda à Colômbia O diretor de América Latina da Comissão Européia, Francisco da Câmara Gomes, afirmou hoje que continuará apoiando os esforços para o estabelecimento da paz na Colômbia. A União Européia já aprovou uma ajuda de 320 milhões de euros para financiar um programa de reinserção social que possa facilitar um acordo do governo colombiano com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Segundo Câmara Gomes, a ajuda foi suspensa em razão das eleições para presidente do país. "O novo governo precisa definir a nova política de negociação", explicou. No último fim de semana, Álvaro Uribe Vélez foi eleito presidente da Colômbia e prometeu buscar mediação internacional para o diálogo com os grupos armados. "A responsabilidade de fazer a paz é da Colômbia. Não podemos fazer a paz por eles. Só podemos apoiar", afirmou Câmara Gomes, que esteve em Brasília, onde participou da VIII Reunião da Comissão Mista Brasil-União Européia.